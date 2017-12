Do katastrofy doszło w niedzielę nad ranem na niewielkim lotnisku 60 kilometrów na wschód od Tampy na Florydzie. Samolot Cessna 340 z pięcioma osobami na pokładzie podczas startu w gęstej mgle runął na ziemię i stanął w płomieniach. Awaryjne lądowanie awionetki. "Pojawiły się problemy z silnikiem" Awionetka... czytaj dalej »

- Nikt nie przeżył, nie było szans - powiedział szeryf Grady Judd. - To olbrzymia tragedia - dodał, przyznając, że od lat znał pilota.

Pilotem maszyny był 70-letni John Shannon, prawnik z Lakeland na Florydzie. Oprócz niego w katastrofie zginęły dwie jego córki, 24-letnia Olivia i 26-letnia Victoria, 27-letni zięć Peter Worthington Jr oraz przyjaciółka rodziny, 32-Krista Clayton. 32-latka osierociła dwójkę małych dzieci.

Wszyscy lecieli do Key West, gdzie planowali spędzić dzień.

Gęstą mgłę, w której startowała Cessna, uwiecznił na aparacie jeden z pracowników lotniska. Według szeryfa w takich warunkach nikt nie powinien startować.

Rozpoczęto dochodzenie mające ustalić przyczyny wypadku.

A photo from the scene of the Cessna 340 plane crash at the #BartowAirbase. FAA has arrived, NTSB is en route. Once we can release more about victims we will. Praying for these victims & their families. #BartowPlaneCrashpic.twitter.com/5jhFmPu1dS

— Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) 24 grudnia 2017