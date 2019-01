"Będzie nam go brakowało". Flagi w Brukseli opuszczone do połowy masztów

Flagi Polski i Unii Europejskiej przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli zostały opuszczone do połowy masztu - poinformował w piątek na Twitterze przewodniczący PE Antonio Tajani. Podobną decyzję podjęła Rada Europejska. To hołd złożony zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

"Przez całe życie praca Pawła Adamowicza była jak światło w ciemnościach, będzie go bardzo brakowało. Po jego tragicznej śmierci, solidarnie z jego bliskimi i mieszkańcami Gdańska, poprosiłem o opuszczenie polskiej i unijnej flagi do połowy masztu przed Parlamentem Europejskim" - napisał Antonio Tajani na Twitterze.



Paweł Adamowicz's lifelong work shone light where there was darkness, he will be sorely missed. Following his tragic murder, in solidarity with his loved ones and the people of Gdańsk, I have asked for Polish and EU flags to be lowered to half-mast at the European Parliament. pic.twitter.com/A8pJPkHwvl — Antonio Tajani (@EP_President) 18 stycznia 2019

Podobny gest uczyniła Rada Europejska, której siedziba także znajduje się w Brukseli. "Nasze flagi opuszczono do połowy ku pamięci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Niech spoczywa w pokoju" - napisano na profilu RE na Twitterze.



Our flags are at half mast in memory of Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk. May he rest in peace. pic.twitter.com/OY07uVWvbG — EU Council (@EUCouncil) 18 stycznia 2019

Atak na prezydenta Gdańska

"Gdańsk jest dziś w centrum Europy". Msza za Pawła Adamowicza W tej chwili... czytaj dalej » W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydenta Gdańska przewieziono do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.



Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

W Polsce żałoba narodowa

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska, w Polsce trwa żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obowiązuje od godz. 17 w piątek do godz. 19 w sobotę. Flagi państwowe są opuszczone do połowy masztu. Na Pałacu Prezydenckim wyświetlono iluminację polskiej flagi przepasanej kirem.