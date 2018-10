Finlandia chce czasu zimowego na stałe. W sondażu 30 procent to odpowiedzi botów

Video: Marzanna Zielińska / Fakty TVN

29.10.2017 | Strażnik prezydenckich zegarów. Zmiana czasu ze...

W Belwederze do tykających antyków dotyka się tylko on i tylko on wie, jak i komu płynął przy nich czas. W niedzielę pomógł im przejść na ten zimowy i już ponad 20 lat pomaga im być na czasie.

»