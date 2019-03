Fińska sauna zgłoszona do listy UNESCO





Finlandia oficjalnie zgłosiła "kulturę sauny" do wpisania na listę światowego niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO - poinformowało w piątek fińskie ministerstwo kultury.

"Kultura sauny w Finlandii jest ugruntowana i pozostaje żywym oraz szeroko rozpowszechnionym zwyczajem" - podano w komunikacie resortu, podkreślając, że chodzenie do sauny wypełnia kryteria niematerialnego dziedzictwa.

Element wizerunku Finlandii

"W saunie zachowuj się jak w kościele". Ale czy można uprawiać w niej seks? To jedyne fińskie... czytaj dalej » Decyzję o nominacji sauny podjęto na podstawie narodowego spisu kulturowego Finlandii, obejmującego ponad 50 różnego rodzaju zjawisk i tradycji kultury. Oficjalne zgłoszenie sauny do UNESCO zostało podpisane przez ministra kultury Sampo Terho.



Decyzja o wpisie na listę światowego niematerialnego dziedzictwa spodziewana jest w grudniu 2020 roku.



W trakcie krajowej kampanii promującej zgłoszenie sauny do UNESCO, prowadzonej we współpracy z Fińską Agencją Dziedzictwa Kulturowego, podkreślano, że "nie ma innego fińskiego słowa, które bardziej upowszechniłoby się w innych językach", a "spędzanie czasu w saunie stanowi znaczący element wizerunku Finlandii". Wskazywano również, że statystyczny Fin idzie do sauny po raz pierwszy zanim skończy pół roku, a potem korzysta z niej częściej niż raz w tygodniu (średnio półtora raza). Również w podeszłym wieku Finowie nie rezygnują z sauny.



Szacuje się, że w kraju zamieszkanym przez nieco ponad 5,5 miliona osób są ponad 3 miliony saun. "Wszyscy, gdyby mieli ochotę, mogliby skorzystać z sauny równocześnie" – przypominano w trakcie kampanii.

Kolejne zgłoszenie do UNESCO w przygotowaniu

Do tej pory żaden z fińskich zwyczajów czy elementów kultury niematerialnej nie znalazł się w spisie UNESCO.



Fińscy urzędnicy przygotowują jeszcze kolejne zgłoszenie do UNESCO. W najbliższym czasie oficjalnie nominowana do wpisu na światową listę ma być tradycja ludowej gry na skrzypcach, która kultywowana jest w położonej na zachodzie Finlandii gminie Kaustinen, gdzie od 50 lat w lipcu organizowany jest największy w krajach nordyckich festiwal muzyki ludowej.