"Financial Times": Tusk porównał spór PiS z Brukselą do historii brexitu

Video: tvn24

"Wyraźny sygnał, że polski rząd podkłada bombę pod...

17.10 | Jeśli państwo członkowskie kwestionuje w jakimkolwiek zakresie art. 267 Traktatu Unii Europejskiej, który był zaakceptowany przez Polaków w referendum, to informacja jest prosta: polski rząd kwestionuje podstawowy mechanizm prawny Unii Europejskiej i to będzie odebrane jako pierwszych krok w kierunku "polexitu" - ocenił profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, w którym wnosi o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa.

»