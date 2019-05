Prezydent przemawia, po ramieniu wspina się karaluch

Foto: Reuters Video: Reuters

Wpadły do dziury i nie mogły wyjść. Na ratunek dwóm słoniątkom

08.05 | Na Sri Lance dwa młode słonie wpadły do wykopanej w ziemi dziury i nie mogły samodzielnie się z niej wydostać. Służby zajmujące się ochroną dzikiej przyrody musiały użyć koparki by im pomóc. Po tym, jak usunięto część ziemi, jeden z nich natychmiast wydostał się z dziury i pobiegł do swojej matki. Drugie ze słoniątek nie mogło poradzić sobie z wyjściem i zaczęło rozpaczliwie krzyczeć. Wtedy za pomocą koparki podsadzono zwierzę, dzięki czemu było w stanie się uwolnić. Zamiast jednak pobiec do matki, pozostało w pobliżu ratowników, spoglądając w ich kierunku. Dopiero głośne petardy nakłoniły go do powrotu do dżungli.

