Morderca sporządził portrety. Śledczy sądzą, że to nieznane ofiary

Federalne Biuro Śledcze opublikowało portery ofiar narysowane w więziennej celi przez seryjnego mordercę. Amerykańscy śledczy liczą na to, że dzięki temu uda się zidentyfikować kobiety najprawdopodobniej zabite przez 78-letniego dziś Samuela Little.

Odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności 78-letni Samuel Little przyznał się do zamordowania 90 osób w ciągu 35 lat.

Wyrok dla seryjnego mordercy-ogrodnika. Pytania o działania policji Kanadyjski... czytaj dalej » Organom ścigania udało się jednak zidentyfikować jedynie 34 jego ofiary. Śledczy podejrzewają, że w pozostałych przypadkach zamordowane osoby mogły zostać uznane za zmarłe z przyczyn naturalnych, w wyniku przedawkowania narkotyków lub uznano, iż śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Do morderstw dochodziło na terenie całych Stanów Zjednoczonych w latach 1970-2005.

Śledczy ustalili, że osadzony w więzieniu stanowym pod Los Angeles za cel obierał "zmarginalizowane i słabe kobiety". Wiele z nich uprawiało prostytucję i zmagało się z uzależnieniami.

Według FBI zamordowane kobiety "nie miały śladów wskazujących, że zginęły z powodu ataków. W wielu przypadkach śmierć klasyfikowana była jako samobójstwo powiązane z przedawkowaniem narkotyków, wypadek lub stwierdzano zgon z przyczyn naturalnych".

Kryminalna przeszłość

Mężczyzna już w wieku 21 lat trafił na trzy lata do więzienia za włamanie do sklepu meblowego. Po wyjściu na wolność do 1975 roku był aresztowany 26 razy w 11 stanach za przeróżne przestępstwa - między innymi kradzieże, pobicia, próby gwałtu czy ataki na funkcjonariuszy publicznych.

W 1982 roku oskarżono go o morderstwo 26-letniej kobiety, ale został uniewinniony. Dwa lata później został skazany na dwa i pół roku więzienia za pobicie dwóch prostytutek.

Krwawy kioskarz. "Panowie do mnie? Ja przecież nic nie zrobiłem. To była prostytutka" 85 lat temu w... czytaj dalej » W 2012 roku został zatrzymany w schronisku dla bezdomnych w Kentucky i trafił do aresztu w związku z morderstwem Carol Elfrod z lipca 1987 roku oraz Audrey Nelson zabitej w sierpniu 1989 roku. Kolejną ofiarą mężczyzny była Guadelupe Apadoca. Jej ciało znaleziono we wrześniu 1987 roku. W styczniu 2013 roku Samuel Little został postawiony w stan oskarżenia, a miesiąc później policja poinformowała, że podejrzewa go o przeprowadzenie także i innych zbrodni.

Little w 2014 roku został skazany na trzy kary dożywotniego pozbawienia wolności za trzy morderstwa w latach 80. Mężczyzna nie ma prawa ubiegania się o warunkowe opuszczenie więzienia.

Chociaż w dniu ogłoszenia werdyktu Little upierał się, że jest niewinny, z czasem zaczął przyznawać się do popełnianych morderstw.

Poszukiwane ofiary

78-letni mężczyzna został włączony do Programu Ścigania Brutalnych Przestępców (Vi-CAP), którego zadaniem jest zbieranie i analizowanie informacji na temat ciężkich przestępstw, przede wszystkim zabójstw. Zespół potwierdził już 34 zeznania Samuela Little i w dalszym ciągu pracuje nad połączeniem pozostałych informacji o rzekomych zabójstwach.

W związku z tym, na stronie internetowej Federalnego Biura Śledczego opublikowano rysunki kobiet sporządzone przez Samuela Little, przedstawiające niezidentyfikowane dotąd ofiary. Funkcjonariusze liczą, że w ten sposób uda się przyspieszyć proces identyfikacji kobiet.