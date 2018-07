"Bezlitosny szarlatan" z Australii. Fałszywy ginekolog skazany

Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław

Ginekolog z zarzutami. Miał m.in. zgwałcić swoją pacjentkę

11.04| Ginekolog z Dolnego Śląska mimo zakazu sądowego prowadził praktykę lekarską. Według policjantów nie było to jego jedyne przewinienie. Lekarz miał też m.in. nakłaniać do nielegalnej aborcji, a jedną z pacjentek miał zgwałcić. 67-latek na trzy miesiące trafił do aresztu.

