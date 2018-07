Facebook zablokował Deklarację Niepodległości. Uznał ją za "mowę nienawiści"





Narzędzia do reagowania i blokowania niestosownych treści, filtrujące materiały udostępniane na Facebooku, uznały amerykańską Deklarację Niepodległości za "mowę nienawiści". Za błąd automatycznego systemu odpowiada prawdopodobnie zawarty w dokumencie fragment o "dzikich Indianach".

Pocałunek w blasku fajerwerków. Święto Niepodległości w USA Amerykanie w... czytaj dalej » Fragmenty Deklaracji Niepodległości umieściła w środę na Facebooku teksańska gazeta "The Liberty County Vindicator" w związku ze świętowanym w Stanach Zjednoczonych 4 lipca Dniem Niepodległości.

"Mowa nienawiści"

Na Facebooku działają specjalne, automatyczne narzędzia do reagowania na niestosowne treści zamieszczane przez użytkowników. Algorytm jednego z nich uznał tekst historycznego dokumentu za mowę nienawiści.

Post został zablokowany z powodu fragmentów znajdujących się między 27 a 31 paragrafem Deklaracji.

Ich treść dotyczy uzasadnienia prawa kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.

"Wzniecał on wewnętrzną rebelię wśród nas i starał się nasłać na mieszkańców naszych kresów bezlitosnych dzikich Indian, których znaną taktyką jest mordowanie ludzi bez względu na wiek, płeć i stan" - napisał Tomasz Jefferson w jednym z akapitów.

It's back! The post that was removed has been put back by Facebook. All is forgiven. Thanks, Facebook Opublikowany przez The Vindicator Wtorek, 3 lipca 2018

Zablokowanie postu

Prawdopodobnie ten fragment mechanizmy portalu uznały za "niestosowny i propagujący mowę nienawiści, będący bezpośrednim atakiem na osoby ze względu na ich rasę, płeć lub wyznanie".

Komentując sprawę, dziennikarze gazety "The Liberty County Vindicator" przyznali, że udostępniony fragment można uznać za problematyczny. "Gdyby Tomasz Jefferson opisał Indian jako rdzennych Amerykanów przechodzących trudny etap rozwoju kulturowego, pewnie wyszłoby lepiej" - ironizowali w oficjalnym komentarzu.

W czwartek Facebook odblokował post i przeprosił gazetę, za "popełnienie błędu i usunięcie czegoś, co wcale nie jest niezgodne ze standardami ich internetowej społeczności".

Dzień Niepodległości

Amerykanie świętowali w środę Dzień Niepodległości. Od podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii 4 lipca 1776 roku minęły 242 lata.