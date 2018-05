Chińczycy nie obejrzą finału Eurowizji





Sobotni finał konkursu Eurowizji nie będzie transmitowany w Chinach w związku z zarzutami ocenzurowania w tym kraju fragmentów pierwszego półfinału - zdecydowała Europejska Unia Nadawców (EBU).

Chińskiej Mango TV zabroniono transmitowania finału, ponieważ nadawca ten ocenzurował półfinałowe propozycje konkursowe Irlandii i Albanii.

Ofiary chińskiej cenzury

"Takie działanie "jest nie do pogodzenia z wartościami EBU - uniwersalnością i inkluzywnością - ani z naszą dumną tradycją świętowania różnorodności przez muzykę" - podkreśliła Europejska Unia Nadawców w uzasadnieniu swej decyzji.



Ofiarą chińskiej cenzury padła w przypadku irlandzkiej piosenki scena z dwoma mężczyznami trzymającymi się za ręce. Ocenzurowano też występ mocno wytatuowanego Albańczyka Eugenta Bushpepy. W chińskich programach telewizyjnych tatuaże są od dawna niemile widziane.



Irlandzki piosenkarz Ryan O'Shaughnessy z zadowoleniem powitał decyzję Europejskiej Unii Nadawców. - Miłość to miłość - powiedział w BBC - obojętne, czy chodzi o dwóch facetów, o dwie dziewczyny, czy o faceta i dziewczynę, więc myślę, że to naprawdę ważna decyzja.