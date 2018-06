Polska "odsuwa się od Unii". Europejska Partia Ludowa debatuje w Warszawie

Niepokojąca sytuacja z przestrzeganiem praworządności przez Polskę jest ogromnym zmartwieniem Europejskiej Partii Ludowej (EPP) – oświadczył we wtorek przewodniczący EPP Joseph Daul. W Warszawie zebrało się Zgromadzenie Polityczne tej unijnej grupy politycznej, które debatowało o Polsce.

W wydanym oświadczeniu przewodniczący EPP Joseph Daul napisał, że EPP zebrała się w Warszawie, by "zaznajomić się z sytuacją w sprawie przestrzegania praworządności w Polsce i przekazać pełne wsparcie partiom członkowskim EPP Platformie Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przed zbliżającym się wyborami samorządowymi, europejskimi i parlamentarnymi".

"Niepokojąca sytuacja z praworządnością jest ogromnym zmartwieniem EPP i Europy od jakiegoś czasu. Reguła państwa prawa, niezależność sądownictwa i przestrzeganie wszystkich wolności są podstawą zdrowej demokracji" – oświadczył Daul.

"Potrzebujemy głosu Polski, ale rząd PiS-u nie jest aktywny na arenie europejskiej" - Polska jest... czytaj dalej »

Dodał, że Europejska Partia Ludowa zachowuje czujność wobec tego, że Polska "odsuwa się od Unii Europejskiej". "Polski rząd podważa słuszne aspiracje polskich obywateli przywiązanych do europejskich wartości i Unii Europejskiej" - stwierdził. I dodał, że jednym z największych zmartwień unijnej rodziny politycznej jest niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości", z jasnym podziałem władzy i zachowaniem kompetencji Sądu Najwyższego.

"Stoimy po stronie Polaków"

Joseph Daul wezwał Komisję Europejską do "wykorzystania wszystkich instrumentów", w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by sprawić, że polski rząd będzie przestrzegał unijnego prawa i standardów.

"Tymczasem, stoimy po stronie Polaków i naszych partii członkowskich PO i PSL w dążeniu do wolnej, nowoczesnej i otwartej Polski" - podkreślił Daul.

Oświadczył także, że posiedzenie Zgromadzenia Politycznego EPP zorganizowano w Warszawie, by przedyskutować sposoby powstrzymania Polski od zrywania z praworządnością i powrotu do niezależnego sądownictwa.



Speaking about #EU added value in people's daily lives at @EPP_CoR in #Warsaw. We have to strengthen regions & cities to deliver a secure and prosperous Europe to our citizens. #SocialEuropepic.twitter.com/bNjNCq4SNX — Marianne Thyssen (@mariannethyssen) 5 czerwca 2018



Artykuł 7

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została przedyskutowana przez obie strony. Obecnie Komisja domaga się dalszych ustępstw ze strony Polski.

Wiceszef KE Frans Timmermans oznajmił w połowie maja, że na obecnym etapie nie ma szans na wycofanie przez Komisję art. 7 uruchomionego przez KE w grudniu. Wyraził jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda się dojść do porozumienia z polskim rządem w tej sprawie. Podkreślił, że osiągnięto pewne postępy, nadal jednak niewystarczające.

Kolejne posiedzenie Rady UE ds. ogólnych, czyli ministrów ds. europejskich, na którym omawiana będzie sprawa dotycząca Polski, odbędzie się 26 czerwca. Timmermans sugerował, że do tego czasu powinno nastąpić jakieś rozstrzygnięcie, które pozwoli albo wycofać (zamrozić) procedurę z art 7., albo pójść w niej krok do przodu.