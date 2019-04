Oklaski na stojąco. Eurodeputowany odegrał "Odę do radości" na harmonijce

To są nasze ostatnie decyzje podczas pełnienia tego mandatu. Chciałbym podziękować za pięć lat jedności i różnorodności - powiedział podczas czwartkowej sesji Parlamentu Europejskiego europoseł ze Słowenii, Alojz Peterle. - Wesołego Alleluja! - dodał, po czym wyciągnął harmonijkę ustną i odegrał na niej "Odę do radości", hymn Unii Europejskiej.

Podczas czwartkowej sesji Parlamentu Europejskiego europoseł ze Słowenii, Alojz Peterle, podsumował dobiegającą końca kadencję europarlamentu. Słoweniec złożył swoim koleżankom i kolegom życzenia wielkanocne i pochwalił się talentem muzycznym.

"Oda do radości" na organkach

- Koleżanki i koledzy, to są nasze ostatnie decyzje podczas pełnienia tego mandatu. Chciałbym podziękować za pięć lat jedności i różnorodności. Naszym obowiązkiem jest trzymać Europę razem oraz odbudować katedrę Notre-Dame. Wesołego Alleluja! - powiedział Alojz Peterle.

Perle to jeden z inicjatorów uzyskania przez Słowenię niezależności i pierwszy premier tego kraju. Do europarlamentu wszedł po raz pierwszy w 2004 roku, zaraz po wstąpieniu Słowenii do Unii Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do europarlamentu odbędą się w krajach UE od 23 do 26 maja. Kadencja wyłonionego w nich Parlamentu Europejskiego rozpocznie się na początku lipca. Polacy pójdą do urn 26 maja.