Olbrycht wiceszefem frakcji EPL w europarlamencie. "To nasza długofalowa strategia"

Video: TVN24 BiS

Olbrycht o głosowaniu dotyczącym rządów prawa

2.05 | To głosowanie, dotyczące rządów prawa nie jest zawarte w jednomyślnym głosowaniu - tłumaczył Jan Olbrycht, europoseł PO - Głosowanie jednomyślne dotyczy ram wieloletniego budżetu, roczne budżety są głosowane większością głosów, i właśnie głosowanie dot. rządów prawa będzie głosowane większością głosów i to większością negatywną, blokującą. Jeżeli ktoś chciałby to zablokować to musi uzyskać kwalifikowaną większość głosów. To jest wyjęte z pakietu jednomyślności. Jak dodawał, "to, że taki instrument powstaje, to jest wynik określonej sytuacji w Europie, w tym także w naszym kraju"

