Premier Etiopii Hajlemarian Desalegn ogłosił zamiar uwolnienia więźniów politycznych oraz zamknięcia znanego z brutalności aresztu. Jak zaznacza agencja AP, tym samym rząd w Addis Abebie po raz pierwszy przyznał, że w kraju są więźniowie polityczni.

- Więźniowie polityczni, wobec których prowadzone są postępowania i którzy są obecnie zatrzymani, będą uwolnieni. A cieszący się złą sławą areszt, zwany Maekelawi, zostanie zamknięty i zamieniony w muzeum - zapowiedział premier.



Określił te plany jako próbę "poszerzenia przestrzeni demokratycznej" dla wszystkich obywateli.



Nie wiadomo dokładnie, ilu więźniów politycznych jest obecnie przetrzymywanych przez władze etiopskie, ale rząd jest od dawna oskarżany o więzienie krytycznych wobec siebie dziennikarzy i liderów opozycji - zaznacza AP. Najbardziej znani spośród znajdujących się obecnie za kratkami polityków to przywódcy opozycyjni Bekele Gerba oraz Merara Gudina.

Krwawo stłumione protesty