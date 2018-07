800 tysięcy osób koczuje bez wody i żywności. Uciekli przed walkami

Video: TVN24 BiS

W poszukiwaniu chrześcijaństwa w Etiopii

1.04 | Jędrzej Majka to dziennikarz, teolog, autor książki "W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia" opowiadającej o chrześcijaństwie w tym kraju. - W czasach studenckich zetknąłem się z kościołem etiopskim. Pierwszy kraj w Afryce, jeden z pierwszych na świecie, który przyjął chrześcijaństwo - opowiada w rozmowie z Jakubem Poradą. Jak mówił w programie "Pokaż nam świat" TVN24 BiS, "tam to chrześcijaństwo nawiązuje bardzo do judaizmu". - Obrzezanie obowiązuje, szabat obowiązuje, koszerność jedzenia, Pismo Święte, niby to samo, a ma więcej Ksiąg - mówił, dodając, "z perspektywy katolików z Polski to może wydawać się bardzo dziwne". Tytuł książki nawiązuje do zapewnień etiopskich kapłanów, że właśnie w tym kraju od wieków Arka jest przechowywana

