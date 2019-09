200 miliardów euro przeszło przez mały bank. Były prezes nie żyje

Były prezes estońskiej filii Danske Bank, Aivar Rehe, został znaleziony martwy - poinformował agencję Reutera rzecznik estońskiej policji. Rehe był poszukiwany od poniedziałku, gdy wyszedł ze swojego domu w stolicy kraju, Tallinie.

Mężczyzna kierował filią duńskiego banku w latach 2007-2015.

Wobec Danske Bank w kilku krajach - m.in. Estonii, Stanach Zjednoczonych, Danii i Wielkiej Brytanii - toczą się postępowania związane z transakcjami w estońskim oddziale tej instytucji.

Aivar Rehe był świadkiem w śledztwie, ale nie oskarżonym - wskazuje agencja Reutera, powołująca się na słowa rzecznika estońskiej prokuratury generalnej.

We wrześniu ubiegłego roku "Financial Times", powołując się na raport firmy konsultingowej Promontory Financial, napisał o podejrzanie dużych transakcjach realizowanych przez estońską filię Danske Banku.

W latach 2007-2015 przeszło przez nią około 200 miliardów euro. Wiele z tych pieniędzy pochodziło z Rosji i innych państw byłego ZSRR.

W lutym 2018 roku duńskie i brytyjskie media informowały, że jest możliwe, iż członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa wykorzystywali estońską filię Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd banku wiedział z raportu sygnalistów.

W efekcie śledztwa, do dymisji w 2018 r. podał się m.in. dyrektor generalny Danske Banku Thomas Borgen.

Przyznał wtedy, że firma nie sprostała odpowiedzialności i wskazał na nieprawidłowości dotyczące łączności, kontroli i przestrzegania procedur.