Dziesięciu nastolatków wśród ofiar znalezionych w ciężarówce

Wśród Wietnamczyków zmarłych w kontenerze ciężarówki w parku w południowo-wschodniej Anglii było dziesięciu nastolatków - podała brytyjska policja, publikując personalia ofiar. Wcześniej informowano, że wśród zmarłych był jeden nastolatek.

Tak jak wcześniej informowano, wszystkich 39 zmarłych miało obywatelstwo Wietnamu. Najmłodszymi ofiarami byli dwaj 15-letni chłopcy, najstarszą - 44-letni mężczyzna. Ogółem wśród zmarłych było 31 mężczyzn i osiem kobiet. Aż 20 osób pochodziło z prowincji Nghe An w północno-środkowym Wietnamie.

Początkowo sądzono, że wszystkie ofiary to obywatele Chin i tę wersję wstępnie potwierdzały policja i chińskie władze, później w miarę rozwoju śledztwa pojawiało się coraz więcej poszlak wskazujących, że ofiary były Wietnamczykami.

Ciała w ciężarówce

Zwrot w sprawie ofiar w ciężarówce. Brytyjska policja: wszystkie to Wietnamczycy Mimo... czytaj dalej » Do makabrycznego odkrycia doszło w nocy z 22 na 23 października w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park, ok. 30 km na wschód od Londynu. Ciała znajdowały się w kontenerze-chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która - jak się przypuszcza - przyjechała z Irlandii Północnej.

Jak informowano w dniu, w którym odnaleziono ciała, z wyjątkiem jednej osoby - nastolatka - wszystkie ofiary to osoby dorosłe.

Władze brytyjskie na razie postawiły zarzuty dokonania morderstwa oraz udziału w handlu ludźmi dwóm osobom: 25-letniemu kierowcy ciężarówki, który został aresztowany tego samego dnia, kiedy odkryto ciała oraz 23-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu w Irlandii. Obaj pochodzą z Irlandii Północnej. Postawiono im zarzuty zabójstwa, uczestnictwa w przemycie ludźmi oraz pomocy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii.

W związku ze sprawą policja poszukuje dwóch innych mężczyzn, braci, którzy również mieszkają w Irlandii Północnej. Na początku listopada w Wietnamie aresztowano dwie osoby podejrzane o związek z tą sprawą. Śledczy sprawdzają też podobne przypadki przemytu ludzi, które wystąpiły w ciągu ostatnich pięciu lat w Wietnamie.

W Wietnamie w związku z tą sprawą aresztowano dotychczas 11 osób.

Źródło: PAP/EPA Policja eskortuje z ciężarówkę z parku przemysłowego Waterglade w mieście Grays. W naczepie pojazdu znaleziono 39 ciał

Źródło: PAP/Maciej Zieliński 39 ciał w ciężarówce pod Londynem