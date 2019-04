18. pretendent do amerykańskiej prezydentury. Rocznik 1980





Kalifornijski kongresmen Eric Swalwell zapowiedział, że będzie ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. Swalwell jest jednym z najmłodszych kandydatów walczących o nominację demokratów.

Joe Biden tłumaczy swoje gesty i żartuje z przytulania. "Nie przepraszam za intencje" Były... czytaj dalej » Swalwell oświadczył, że priorytetem w jego programie wyborczym jest pomoc finansowa studentom oraz ograniczenie przestępczości z użyciem broni. - Obecny stan się nie zmieni, jeśli nie będziemy mieć lidera, który jest gotów coś zrobić w tych kwestiach. Trzeba być odważnym w proponowanych przez nas rozwiązaniach, a ja jestem na to gotowy. Mam zatem zamiar ubiegać się o urząd prezydenta - powiedział Swalwell.



38-letni Swalwell jest obecnie jednym z najmłodszych kandydatów walczących o nominację Demokratów. Po 37 lat mają dwaj inni kandydaci - Pet Buttigieg, burmistrz South Bend w Indianie i Tulsi Gabbard z Hawajów. W USA bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich uzyskuje się po ukończeniu 35. roku życia.



Swalwell dołącza do bardzo szerokiej grupy pretendentów do nominacji prezydenckiej demokratów. Jak do tej pory swoją kandydaturę bądź utworzenie komitetu przygotowawczego, który zwykle to poprzedza, ogłosiło 17 osób - w większości byłych lub obecnych senatorów, kongresmanów lub gubernatorów, ale lista ta prawdopodobnie nie jest jeszcze zamknięta. Swalwell jest 18.



Prawybory, podczas których zwolennicy Partii Demokratycznej będą wskazywać preferowanego kandydata na prezydenta, rozpoczną się w lutym 2020 r. w stanie Iowa. Konwencja partyjna, na której formalnie zostanie wyłoniony kandydat na prezydenta, odbędzie się w lipcu w Milwaukee w stanie Wisconsin.

