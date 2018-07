Pisał dobrze o Orbanie, został odwołany. Teraz dostał węgierskie odznaczenie





Foto: kormany.hu | Video: Reuters Prezydent Francji odwołał ambasadora po tym, jak wypłynęła jego notatka

Eric Fournier, ustępujący ambasador Francji w Budapeszcie, który chwalił politykę migracyjną rządu Węgier, otrzymał w piątek Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Węgier z rąk ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto.

Wręczając ambasadorowi odznaczenie, Szijjarto podkreślił, że uczynił on wiele dla rozwijania stosunków węgiersko-francuskich.

Minister powiedział, że pokrzepiające jest to, iż istnieją dyplomaci, którzy potrafią zachować zdrowy rozsądek. Ocenił, że oznaką dobrego dyplomaty jest to, iż konsekwentnie reprezentuje stanowisko swojego kraju, ale zachowuje poczucie realizmu. Taką osobą w opinii Szijjarto był właśnie Fournier.

Jak zaznaczył minister, Węgry potrzebują przyjaciół, a Fournier nim jest. Szijjarto wyraził przy tym nadzieję, że pozostanie on przyjacielem Węgier także w przyszłości i będzie się przyczyniał do tego, by w Europie Zachodniej wykształcił się wiarogodny wizerunek Węgier.

Źródło: kormany.hu Eric Fournier (po lewej) i szef MSZ Węgier Peter Szijjarto

Fournier ze swej strony powiedział, że w miarę, jak poznawał Węgry, starał się wyjaśniać francuskiemu rządowi, jacy są Węgrzy i jak wygląda węgierska rzeczywistość. Zaznaczył jednak, że miał trudności z poszerzeniem wiedzy na temat węgierskiego stanowiska w środowisku, w którym państwa są przypisywane do ściśle określonych kategorii.

Ambasador odwołant

Ambasador Francji pisał dobrze o Orbanie. Został odwołany Prezydent Francji... czytaj dalej » Prezydent Francji Emmanuel Macron dokonał poprzedni w weekend zmiany na stanowisku ambasadora Francji w Budapeszcie, gdy do prasy wyciekła poufna notatka, w której dyplomata pochwalił politykę migracyjną premiera Viktora Orbana.

W poufnej notatce datowanej na 18 czerwca, która była adresowana do kancelarii Macrona i została opublikowana przez internetowy portal śledczy Mediapart, Fournier napisał, że Węgry "są wzorem", jeśli chodzi o radzenie sobie z migrantami oraz że oskarżenia Orbana o populizm to wymysły mediów.

Dyplomata napisał też, że francuskie media, oskarżając Węgry o antysemityzm, starały się odwrócić uwagę od "prawdziwego antysemityzmu", który wyrażają "muzułmanie we Francji i Niemczech".

Zapytany o notatkę Macron powiedział, że nie podziela poglądów ambasadora i że poufna notatka nie przedstawia oficjalnego stanowiska władz Francji.