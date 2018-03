Tureckie siły otoczyły miasto Afrin na północy Syrii i wkrótce do niego wejdą - powiedział w piątek w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wojska tureckie prowadzą w Syrii ofensywę przeciwko kurdyjskiej milicji Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG).

Prezydent dodał, że po zakończeniu operacji w Afrinie i Manbidżu Turcja "oczyści" północną Syrię z grup terrorystycznych "aż do granicy z Irakiem". Kurdowie przenoszą bojowników do Afrinu Dowodzone przez... czytaj dalej »

Turecka ofensywa

W czwartek po południu siły tureckie wyparły kurdyjskie oddziały YPG z miasta Dżandairas w regionie Afrin. Wcześniej w wyniku intensywnych nalotów tureckich miasto to zostało niemal całkowicie zniszczone. Liczące co najmniej 15 tys. mieszkańców Dżandairas jest największym, po mieście Afrin, miastem w tym regionie.



Po zajęciu Dżandairas szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu oświadczył, że Turcja planuje do maja zająć cały region Afrinu i zakończyć tym samym operację "Gałązka oliwna". Jest to nazwa tureckiej inwazji na ten syryjski region. Turcja zapowiedziała też, że po zajęciu Afrinu zamierza przesiedlić do tego regionu kilkaset tysięcy uchodźców syryjskich, przebywających w Turcji.

Źródło: PAP/DPA Afrin na północnym zachodzie Syrii