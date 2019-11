Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, ponad tydzień po zabiciu Abu Bakra al-Bagdadiego przez siły amerykańskie w Syrii, ogłosił, że tureckie władze schwytały żonę byłego lidera tak zwanego Państwa Islamskiego.

- Stany Zjednoczone przekazały, że Bagdadi zabił się w tunelu. Rozpoczęli wielką kampanie informacyjną na ten temat - powiedział Erdogan w transmitowanym w telewizji tureckiej przemówieniu na Uniwersytecie w Ankarze. - Ale ogłaszam to tutaj po raz pierwszy: schwytaliśmy jego żonę i nie zrobiliśmy (z tego powodu) takiego zamieszania, jak oni. Podobnie schwytaliśmy jego siostrę i szwagra w Syrii - dodał szef tureckiego państwa.

Nie sprecyzował, ani daty, ani miejsca ujęcia żony Bagdadiego. Erdogan dodał również, że Turcja schwytała siostrę i zięcia Bagdadiego.



Wysoki rangą turecki urzędnik powiedział wcześniej w tym tygodniu, że siły tureckie w Syrii schwytały starszą siostrę Bagdadiego, jej męża, synową i pięcioro dzieci. Rasmiya Awad, starsza siostra lidera IS, została zatrzymana wraz z mężem i synową, którzy jej towarzyszyli. Miało to miejsce w położonym na północy Syrii mieście Azaz w pobliżu Aleppo.

Śmierć dżihadysty

Abu Bakr al-Bagdadi zginął 27 października podczas operacji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne.

Lider IS, które w swym szczytowym okresie kontrolowało obszar rozciągający się od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku - Bagdadu, wpadł w pułapkę zastawioną przez Amerykanów. Wysadził się w powietrze, gdy zorientował się, że nie zdoła wymknąć się z okrążenia. Jego śmierć potwierdziło następnie IS, a także amerykańskie. Szczątki Bagdadiego wrzucono do morza.

Według informacji, jakimi dysponował amerykański wywiad, Bagdadi ukrywał się przy granicy iracko-syryjskiej. Zabito go jednak kilkaset kilometrów od tego miejsca - w pobliżu granicy Syrii z Turcją, a zatem w regionie, w którym Ankara prowadzi obecnie operację wojskową mającą na celu oczyszczenie syryjskiego pogranicza z wszelkich grup militarnych - w tym z kurdyjskich milicji.

Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz Pozostałości tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii