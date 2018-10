Erdogan: saudyjscy urzędnicy zaplanowali zabójstwo Chaszodżdżiego

Merkel: nie będzie broni dla Arabii Saudyjskiej do wyjaśnienia śmierci dziennikarza

Video: Reuters

21.10 | Niemcy nie będą eksportować broni do Arabii Saudyjskiej, dopóki będzie się utrzymywała niepewność co do okoliczności śmierci krytycznego wobec Rijadu saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - oświadczyła w niedzielę kanclerz Niemiec Angela Merkel.

