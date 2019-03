Erdogan: premier Nowej Zelandii powinna być wzorem dla światowych przywódców

15.03 | W piątkowe popołudnie doszło do ataków w dwóch meczetach w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Sprawca lub sprawcy otworzyli ogień do wiernych. Służby mówią o "wielu ofiarach".

15.03 | W piątek w godzinach porannych uzbrojony mężczyzna wtargnął do meczetu Masjid Al Noor w mieście Christchurch i zaczął strzelać do zgromadzonych tam ludzi - podały lokalne media. Władze mówią o co najmniej 50 rannych i licznych ofiarach śmiertelnych.

15.03 | - Zatrzymaliśmy cztery osoby. Trzech mężczyzn i jedną kobietę. Sytuacja jest dynamiczna to wszystko co mogę teraz powiedzieć. - oświadczył Mike Bush naczelnik nowozelandzkiej policji

15.03| - Nowa Zelandia chlubi się tym, że jest to naród multikulturowy, w którym wiele wspólnot żyje zgodnie obok siebie. Atak na taką skalę, skierowany w jedną z tych społeczności, społeczność muzułmańską był naprawdę szokującym wydarzeniem dla wszystkich - mówiła w rozmowie z TVN24 Anna Gruczyńska, prezes Stowarzyszenia Polaków w Christchurch. W piątek w nowej Zelandii doszło do ataków na dwa meczety. Zginęło kilkadziesiąt osób, wiele jest ciężko rannych.

15.03 | Mężczyzna, który widział napastnika przed atakiem, powiedział, że miał on na sobie hełm oraz okulary. - Ubrany był w wojskowy mundur. Miał broń, karabin M16. Widziałem też pas od innego karabinu i naboje - mówił świadek. - Potem wszedł do środka i strzelał do innych. Zabijał wszystkich jednego po drugim - dodał

15.03| To, co się tutaj stało, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy (...) To najczarniejszy dzień Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern po piątkowych atakach w dwóch meczetach w Christchurch. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że jedną z czterech osób zatrzymanych po atakach jest Australijczyk.

15.03| - Cały kraj jest wstrząśnięty tym co się wydarzyło w Christchurch (...) tego się naprawdę nikt tutaj nie spodziewał - stwierdził w TVN24 Bogusław Nowak, konsul honorowy w Nowej Zelandii, mówiąc o piątkowych atakach na meczety, w wyniku których zginęło kilkadziesiąt osób, a wiele został rannych. Jak dodał, "był to bardo dobrze przygotowany atak terrorystyczny", trochę na modłę ataku Breivika w Norwegii w 2009 roku. Nowak przypomniał, że w 2011 roku Christchurch dotknęło potężne trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 180 osób. - Miasto zostało doświadczone po raz kolejny - ocenił Nowak.

21.03 | Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła w czwartek zakaz sprzedaży karabinów półautomatycznych i szturmowych oraz magazynków do nich o dużej pojemności, zgodnie z projektowanymi nowymi zaostrzonymi przepisami, które mają być uchwalone do 11 kwietnia.

Po atakach na meczety w Christchurch Nowa Zelandia ogłosiła zaostrzenie prawa