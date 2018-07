Erdogan ostrzega przed opanowaniem Idlibu przez siły rządowe Syrii





Jeśli wojska rządowe Syrii wejdą do prowincji Idlib na północnym zachodzie tego kraju, to porozumienie z Astany w sprawie stref deeskalacji może być zagrożone - powiedział w sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Swoją opinię Erdogan przedstawił w rozmowie telefonicznej z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

"Niepokoi go traktowanie cywilów w Darze"

Do rozmowy obu przywódców doszło dwa dni po tym jak syryjska armia wkroczyła do kontrolowanego od 2011 roku przez rebeliantów miasta Dara na południowym zachodzie Syrii i wywiesiła flagę państwową niedaleko budynku poczty.



Źródło w kancelarii tureckiego prezydenta poinformowało, że Erdogan wyraził w rozmowie z Putinem zaniepokojenie w związku z traktowaniem cywilów w odbitym przez siły rządowe mieście.

- Prezydent Erdogan podkreślił, że niepokoi go traktowanie cywilów w Darze i zaznaczył, że jeśli reżim w Damaszku zrobiłby to samo w prowincji Idlib, istota porozumienia z Astany mogłaby być całkowicie zniweczona - poinformowało źródło cytowane przez agencję Reutera.



Rosja, Turcja i Iran w styczniu 2017 roku uzgodniły w stolicy Kazachstanu porozumienie, umożliwiające ustanowienie czterech stref deeskalacji zapewniających zaprzestanie walk w niektórych regionach Syrii. W ramach porozumienia z Astany Turcja utworzyła w Idlibie punkty obserwacyjne, by przeciwdziałać nasilaniu się walk sił rządowych i rebeliantów w tzw. strefach deeskalacji.



Erdogan podkreślił, że istotne jest, by unikać "negatywnego rozwoju sytuacji" w Idlibie, aby zachęcić rebeliantów do udziału w zaplanowanym na 30-31 lipca spotkaniu w Astanie - podało źródło.



Kreml poinformował ze swojej strony w oświadczeniu, że w rozmowie telefonicznej Putin i Erdogan omawiali wspólne działania mające na celu rozwiązanie kryzysu syryjskiego.