Video: Reuters TV

Francuski atak z morza na Syrię

14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły.

