Macron: Zmiany w kwestiach klimatu blokuje Polska. To tam powinno się protestować

Prezydent Francji Emmanuel Macron przed obradami Zgromadzenia Ogólnego ONZ skierował do młodych ludzi z całej Europy apel. Jeżeli chcecie protestować na rzecz zmian w podejściu do ochrony klimatu, jedźcie do Polski i przekonajcie tych, których ja przekonać do reform nie umiem - relacjonuje jego słowa dziennik "Le Parisien".