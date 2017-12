Tunezyjkom zabroniono podróży do Dubaju, rząd zawiesił wszystkie loty linii Emirates





Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.0) | Video: youtube.com/Cargospotter Samolot linii Emirates walczył z wiatrem w Dusseldorfie (wideo z 10.6.2017)

Decyzją tunezyjskiego rządu linie lotnicze Emirates otrzymały zakaz lądowania w Tunisie oraz organizowania rejsów ze stolicy Tunezji. W ostatnich dniach kobiety z tego kraju miały problem z dostaniem się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak podawały lokalne media, Tunezyjkom skutecznie uniemożliwiano podróżowanie do Dubaju. Agencja AFP informowała, że wielu kobietom przekładano loty, inne musiały przechodzić bardziej restrykcyjne niż zazwyczaj kontrole wizowe, niektóre otrzymywały zakaz wejścia na pokład samolotu.

Według władz ZEA, wszystkie opóźnienia były spowodowane otrzymaniem "informacji o zagrożeniu". "Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z naszymi tunezyjskimi braćmi. Wszystko wymagało określonych procedur. Cenimy Tunezyjki i je szanujemy" - tłumaczył w niedzielę na twitterze minister spraw zagranicznych ZEA, Anwar Gargash.

Tymczasowy środek

Protesty w Gazie. Kolejny Palestyńczyk zmarł w szpitalu 28-letni... czytaj dalej » Jak twierdzi tunezyjski rząd, kobiety nie tylko nie mogły latać do Dubaju, ale też dokonywać przesiadek na tamtejszym lotnisku. Według władz, było to efektem zakazu wprowadzonego przez ZEA. Proszony o wyjaśnienie sprawy ambasador tego kraju w Tunisie przyznał, że wszystkie przypadki miały związek z wprowadzeniem tymczasowych środków, ale zostały one już zniesione.

Decyzja o zakazie lądowania samolotów Emirates w tunezyjskiej stolicy jest reakcją rządu na głosy niezadowolenia płynące ze strony organizacji potępiających "rasistowskie i dyskryminujące" zachowania oraz kilku tunezyjskich partii politycznych.

Jak napisało ministerstwo transportu, zakaz przestanie obowiązywać, gdy Emirates będzie w stanie organizować rejsy "zgodne z prawem oraz umowami międzynarodowymi".

W ostatnich latach Tunezja pracowała nad poprawą stosunków ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które zostały nadszarpnięte w 2011 roku, gdy na terenie północnoafrykańskiego kraju doszło do rewolucji.