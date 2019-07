Jechała hulajnogą, zderzyła się z ciężarówką. Youtuberka zginęła w wypadku





Foto: instagram.com/emilyhartridge | Video: instagram.com/emilyhartridge Brytyjska youtuberka zginęła w wypadku na hulajnodze elektrycznej

Nie żyje Emily Hartridge, 35-letnia prezenterka telewizyjna i autorka filmów na YouTube. Kobieta podczas jazdy hulajnogą elektryczną zderzyła się z ciężarówką.

Do tragedii doszło na rondzie Queen's Circus w Battersea w południowo-zachodnim Londynie. Prezenterka jechała na elektrycznej hulajnodze i zderzyła się z ciężarówką.

Informacja o śmierci Emily Hartridge pojawiła się na jej Instagramie. "To straszna rzecz do przekazania na Instagramie, ale wiemy, że wielu was spodziewało się dzisiaj zobaczyć Emily i to jest jedyny sposób, by się z wami wszystkimi skontaktować. Emily uczestniczyła wczoraj w wypadku i odeszła. Wszyscy ją kochaliśmy i nigdy jej nie zapomnimy" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w sobotę.

Źródło: instagram.com/emilyhartridge Informacja o śmierci Emily Hartridge pojawiła się na jej Instagramie

Londyńska policja podała w komunikacie prasowym, że kobieta po trzydziestce miała wypadek na hulajnodze elektrycznej. Zderzyła się z ciężarówką i zginęła na miejscu. Policja nie zidentyfikowała kobiety. "The Guardian" poinformował, że ofiarą była właśnie 35-letni Hartdridge.

"The Guardian" poinformował również, że to pierwszy w Wielkiej Brytanii śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej.

Zadebiutowała siedem lat temu

Emily Hartridge zadebiutowała na YouTubie siedem lat temu. Prowadziła popularny program "10 powodów dlaczego...". Przeprowadziła także wywiady ze znanymi osobami, między innymi z aktorami Hugh Jackmanem czy Eddie Redmaynem.

Jej ostatni film to "10 powodów, by zdobyć młodszego chłopaka", ponieważ jej chłopak jest osiem lat od niej młodszy.