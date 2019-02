Wydobyto ciało z wraku samolotu, którym leciał Emiliano Sala

Video: Piotr Czubowicz / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Odnaleziono wrak samolotu, którym leciał piłkarz Emiliano Sala

We wraku zaginionego nad kanałem La Manche samolotu znaleziono ciało - poinformowała Agencja Badań Wypadków Lotniczych. Maszyną do Walii podróżował argentyński piłkarz Emiliano Sala. Kilka dni wcześniej podpisał kontrakt z brytyjskim klubem z Cardiff. Wcześniej występował we francuskim FC Nantes. Akcję poszukiwania samolotu na wodach kanału La Manche sfinansowali między innymi Leo Messi i Diego Maradona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»