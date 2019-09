"Czy chcecie przyszłości, w której jesteśmy obecni w wielu światach?"

Miliarder i właściciel firmy SpaceX Elon Musk zaprezentował w sobotę prototyp statku kosmicznego Starship. Będzie on mógł przewozić zarówno ludzi, jak i zaopatrzenie na Księżyc i na Marsa. Statek ma zostać wyniesiony na wysokość 20 kilometrów. - Musimy uczynić podróże kosmiczne tym, czym teraz są podróże lotnicze - przekonywał Musk.

Elon Musk zrezygnował z funkcji prezesa Tesli. Musi zapłacić 20 milionów dolarów Założyciel i... czytaj dalej » W przemówieniu wygłoszonym w ośrodku kosmicznym Spacex w Boca Chica Village, na południu Teksasu Musk powiedział, że pierwszy próbny lot statku Starship odbędzie się za około dwa miesiące. Statek ma zostać wyniesiony na wysokość 20 kilometrów po czym powróci na Ziemię.

- Stoicie przed pytaniem - jakiej przyszłości chcecie? Czy chcecie przyszłości, w której staniemy się międzyplanetarną cywilizacją, przyszłości, w której jesteśmy obecni w wielu światach i żyjemy wśród gwiazd, czy takiej, w której na zawsze jesteśmy ograniczeni tu na Ziemi? Wybieram to pierwsze i mam nadzieję, że wy również. Aby tak się stało, musimy zrobić jedną rzecz. Musimy uczynić podróże kosmiczne tym, czym teraz są podróże lotnicze - mówił.



11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) 29 września 2019

"Ludzkość musi zacząć poszukiwać nowych źródeł zaopatrzenia"

Musk podkreślił, że aby załogowe loty kosmiczne na dalsze odległości były możliwe, niezbędne są statki kosmiczne wielokrotnego użytku. Dodał przy tym, że loty takie okażą się w niedalekiej przyszłości konieczne ze względu na wyczerpywanie się zasobów naturalnych Ziemi.

- Ludzkość musi zacząć poszukiwać nowych źródeł zaopatrzenia w surowce i energię, a eksploracja przy pomocy aparatów bezzałogowych ma granice możliwości - powiedział Musk.

Prezentacja statku Starship odbyła się w 11. rocznicę pierwszego lotu na orbitę okołoziemską rakiety nośnej SpaceX.



Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) 29 września 2019