Musk przeprasza za nazwanie nurka pedofilem. Twierdzi jednak, że został sprowokowany

Elon Musk przeprosił brytyjskiego nurka Vernona Unswortha, który pomógł uratować nastolatków i ich trenera z jaskini w Tajlandii, za nazwanie go pedofilem na Twitterze. Miliarder napisał, że wpis wysłał "w gniewie" po tym, jak Unsworth miał go sprowokować.

Elon Musk nazwał we wtorek brytyjskiego nurka Vernona Unswortha pedofilem, gdy ten zasugerował w rozmowie ze stacją CNN, że projekt miniłodzi podwodnej, którą Musk chciał wysłać na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini w Tajlandii, jest jedynie zabiegiem wizerunkowym.

"Sam się o to prosiłeś, pedofilu"

Przedsiębiorca odpowiedział na zarzut Brytyjczyka ostrym tweetem, w którym napisał: "Nakręcimy wideo, na którym miniaturowy okręt podwodny dotrze do punktu, w którym przebywali chłopcy. Nie ma problemu. Sam się o to prosiłeś, pedofilu". Później post został usunięty.



Elon Musk deletes tweet accusing diver in Thai rescue of being a pedophile. For those who missed it, here it is again pic.twitter.com/xQ0q22ee31 — zerohedge (@zerohedge) 15 lipca 2018

Vernon Unsworth to Brytyjczyk, który jako jeden z pierwszych obcokrajowców ruszył na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini Tham Luang. W rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego "Guardiana" poinformował, że zamierza pozwać Muska. - Nazwał mnie pedofilem. To nie koniec tej sprawy - powiedział nurek.

Przeprosiny miliardera

W środę Musk napisał na Twitterze, że swój wpis o "pedofilu" napisał "w gniewie".

"Jak sugeruje ten dobrze napisany artykuł (Musk odnosił się do wpisu na portalu quora.com - przyp. red.), moje słowa zostały wypowiedziane w gniewie, po tym jak pan Unsworth przekazał kilka nieprawd i zasugerował mi odbycie aktu seksualnego z kapsułą" - skomentował przedsiębiorca.

Wcześniej Unsworth powiedział, że miliarder może "wsadzić sobie swoją kapsułę, tam gdzie go zaboli".

Musk zaznaczył, że projekt miniłodzi podwodnej stworzony został jako "akt dobroci" i zgodnie ze specyfikacją nurków.

"Mimo to jego czyny przeciwko mnie nie usprawiedliwiają moich czynów przeciwko niemu i za to przepraszam pana Unswortha i firmy, które reprezentuję. Wina jest moja i tylko moja" - powiedział Musk.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 lipca 2018

Dowódca amerykańskich nurków: liczyliśmy się ze śmiercią pięciu chłopców