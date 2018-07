Elon Musk nazwał brytyjskiego nurka pedofilem. Mężczyzna pomógł uratować chłopców z jaskini





Amerykański miliarder Elon Musk nazwał brytyjskiego nurka Vernona Unswortha pedofilem, gdy ten zasugerował, że projekt mini łodzi podwodnej, którą Musk chciał wysłać na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini w Tajlandii, jest jedynie zabiegiem wizerunkowym. - To nie koniec tej sprawy - powiedział Unsworth zapytany, czy zamierza pozwać przedsiębiorcę. Elon Musk skasował konwersację, w której o nurku napisał "pedo guy".

Ewakuacja z jaskini krok po kroku. Odurzeni, unieruchomieni i wyniesieni Przywiązani do... czytaj dalej » Vernon Unsworth to Brytyjczyk, który jako jeden z pierwszych obcokrajowców ruszył na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini Tham Luang. Przez lata badał tamtejsze systemy jaskiń, stąd jego doświadczenie - jak podają brytyjskie media - okazało się bezcenne podczas akcji ratunkowej.

"Zabieg wizerunkowy"

Kiedy w rozmowie ze stacją CNN nurek ocenił, że przygotowywany przez firmę Elona Muska plan pomocy chłopcom - za pośrednictwem specjalnej mini łodzi podwodnej, która miałaby ich transportować z zalanej jaskini - to tylko zabieg wizerunkowy ("PR stunt"), przedsiębiorca odpowiedział ostrym tweetem.

"Nakręcimy wideo, na którym miniaturowy okręt podwodny dotrze do punktu, w którym przebywali chłopcy. Nie ma problemu. Sam się o to prosiłeś, pedofilu" - napisał Musk. Później usunął tego tweeta.

"To nie koniec"

W rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego "Guardiana" Unsworth poinformował, że zamierza pozwać Muska.

- Nazwał mnie pedofilem. To nie koniec tej sprawy - powiedział nurek.

