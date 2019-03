"Z zasadą jednomyślności niewiele zdziałamy przeciwko Putinom i Trumpom"

Foto: Shutterstock Video: tvn24

"Skończmy z myśleniem, że Unia Europejska jest idealna"

23.10 | Jeśli na przykład w Polsce forsowane są przepisy, które nie są zgodne z tym, co ustaliliśmy na europejskim poziomie, to musimy to przedyskutować. Jeśli nie możemy, to równie dobrze możemy być republiką bananową - stwierdził w rozmowie z korespondentem TVN24 International Alexander Stubb. Fin stara się o nominację Europejskiej Partii Ludowej (EPL) do ubiegania się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej.

