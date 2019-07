Włączono kolejny reaktor atomowy w elektrowni Kalinin

Reaktor nr 1 w Kalinińskiej Elektrowni Atomowej w obwodzie twerskim w Rosji, w której doszło w czwartek do awarii, został w sobotę włączony do sieci i osiągnął pełną moc - podały służby prasowe tej siłowni.

"19 lipca 2019 roku o godzinie 22.23 blok energetyczny nr 1 Kalinińskiej Elektrowni Atomowej po przeprowadzeniu prac remontowych został włączony. W sobotę rano jego moc wynosiła 1070 MW" - podano w oświadczeniu.

Awaria w rosyjskiej elektrowni atomowej. Trzy reaktory odłączone Elektrownia... czytaj dalej » Obecnie w siłowni działają trzy reaktory - nr 1, nr 3 i nr 4. Ich łączna moc do 3124 MW.

W bloku nr 2 prowadzone są prace przygotowawcze do włączenia go do sieci.

"O godzinie 4 reaktor osiągnął nominalną moc 1000 MW"

Wcześniej - w piątek - służby prasowe elektrowni poinformowały, że pierwszy z odłączonych reaktorów - oznaczony numerem 4 - osiągnął pełną moc 1000 MW. Chodziło o reaktor, który wcześniej został częściowo odłączony od sieci i nie produkował energii, ale był w gotowości do nabrania mocy.

"O godzinie 4 (godzinie 5 w Polsce) reaktor osiągnął nominalną moc 1000 MW" - napisano w komunikacie służb prasowych. W pierwszych komunikatach zapowiadano, że wszystkie reaktory zostaną przywrócone do działania w piątek.

Odłączone reaktory

Reaktory rozłączyły się z siecią 18 lipca rano z powodu odłączenia się elektroenergetycznej linii przesyłowej w rezultacie zwarcia elektrycznego w jednym z włączników transformatora.

Jak tłumaczyli przedstawiciele elektrowni, "reaktory nie miały gdzie przesyłać energii ze względu na odłączenie sieci przesyłowych". Agencja RIA Nowosti, powołując się na własne źródła, podała, że doszło do automatycznego zatrzymania dwóch reaktorów z powodu zwarcia elektrycznego.

"Pływający Czarnobyl może być bardzo niebezpieczny". Wyruszył w pierwszy rejs Akademik... czytaj dalej » Koncern Rosatom, który jest operatorem rosyjskich elektrowni jądrowych, ogłosił, że promieniowanie utrzymuje się w normie. Polska Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała w komunikacie, że nie ma "żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska na terenie Polski".



Elektrownia położona jest na północy obwodu twerskiego, w odległości 125 kilometrów od miasta Twer, około 330 kilometrów od Moskwy i około 400 kilometrów od Petersburga. Zaopatruje w energię te trzy miasta, jak również Włodzimierz i Czerepowiec. Wyposażona jest w cztery reaktory typu WWER-1000, o mocy 1000 MW każdy.



Według sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady około 30 procent Rosjan obawia się powtórzenia katastrofy podobnej do tej, do której doszło w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku, jeszcze za czasów ZSRR. To najniższy wskaźnik w historii sondaży opinii publicznej na ten temat.

Źródło: Google Maps/tvn24.pl Elektrownia Kalinin w obwodzie twerskim w Rosji