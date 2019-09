Hiszpański dziennik o wybuchu wojny: sojusznicy zostawili Polskę

Foto: Arch. TVN24 Video: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl

Lato 1939 roku. Ostatnie wakacje przed wojną

30.08| Latem 1939 roku - mimo, że nad światem wisiała już groza wojny - Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Upałami cieszono się nad Bałtykiem, w uzdrowiskach i górach. Ci, którzy musieli zostać w mieście oblegali miejskie plaże. W kurortach upraszano jednak, by nie poruszać tematu polityki. Bo po co psuć atmosferę. To miał być czas beztroskiej zabawy. To było piękne, słoneczne lato. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że ostatnie, że za chwilę świat stanie w ogniu, a Polska przestanie istnieć.

