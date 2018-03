Video: MO Rosji

Rosyjski czołg T-90 w akcji

11.09 | Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało ciekawe nagranie czołgu T-90 w akcji. Widać na nim między innymi jak działa automatyczny system ładujący amunicję do armaty. To obecnie standard w czołgach o rosyjskim pochodzeniu, ale nie w zachodnich. Tam nie przyjęło się powszechnie i to nie dlatego, że było za trudne w stworzeniu lub produkcji.

