Wybuch przed ambasadą USA w Pekinie

Przed budynkiem amerykańskiej ambasady w stolicy Chin doszło do wybuchu - podaje agencja Reutera. Nie są znane jego przyczyny ani skutki. Na nagraniach i zdjęciach w mediach społecznościowych widać chmurę dymu i biegających policjantów.

Według świadków wybuch miał być słyszany w promieniu kilku przecznic. Na zdjęciach i nagraniach widać, że przed frontem ambasady i okolicą unosiła się chmura siwego dymu.



Blast near #US Embassy in #Beijing#China – pic.twitter.com/HBSgY785cE — rita khoury (@ritakhoury10) 26 lipca 2018





Chiński dziennik rządowy "Global Times" twierdzi, że według świadków około godziny 11 czasu lokalnego doszło do "próby samospalenia" przed ambasadą. Policja miała odciągnąć od wejścia kobietę, która oblała się benzyną.

"Nie jest jednak pewne, czy ma to związek z późniejszą eksplozją" - napisano. Nie jest jasne wobec tego, co mogło być przyczyną szeroko relacjonowanego wybuchu i wyraźnie widocznej na zdjęciach oraz nagraniach chmury dymu.



Policja ani ambasada nie wydały komunikatu.



Explosion outside US embassy in beijing pic.twitter.com/bjT108r4NY — guyu (@guyu) 26 lipca 2018