Dożywocie dla liderów Bractwa Muzułmańskiego

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Ekspert: Widzimy wyraźny zwrot w stronę Egiptu i Turcji

22.12 | 200 tysiące złotych za tygodniowe wakacje w Egipcie czy Turcji w opcji all inclusive sprawia, że Polacy widzą te kraje jako swój cel na wakacje w 2018 roku. Mimo niepokojących doniesień o stanie bezpieczeństwa w regionie. I choć te kierunki traciły przez ostatnie lata na popularności, to "teraz jest tam odrobinę spokojniej. Turyści z Polski wracają, bo jest tam po prostu taniej" - uważa Mariusz Piotrowski z portalu fly4free. - Widzimy wyraźny zwrot w stronę kierunków, które w ostatnich latach były wybierane rzadziej, czyli przede wszystkim Turcja i Egipt. Jeżeli chodzi o Turcję, to biura podróży notują wzrosty rzędu 40 proc. w skali roku. Egipt podobnie - tłumaczył Mariusz Piotrowski z portalu fly4free

