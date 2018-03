Sąd zdecydował o losie wysp na Morzu Czerwonym





Sąd Konstytucyjny Egiptu uznał w sobotę za nieważne wszystkie orzeczenia innych sądów dotyczące umowy między Kairem a Rijadem o przekazaniu wysp na Morzu Czerwonym Arabii Saudyjskiej. Wskazał, iż tylko władza ustawodawcza może decydować o tym porozumieniu.

Sobotnie orzeczenie unieważnia wszystkie dotychczasowe wyroki egipskich sądów w sprawie umowy, niezależnie, czy uznawały one porozumienie za zgodne z prawem czy też nie - wskazuje Associated Press. Egipskie sądy różniły się w orzecznictwie dotyczącym umowy o przekazaniu wysp Tiran i Sanafir. Niektóre, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokowały o jej nieważności, wskazując na suwerenne prawo Egiptu do dysponowania swoim terytorium. W ocenie agencji Reutera sobotnia decyzja Sądu Konstytucyjnego kończy "prawne wyzwania" w sprawie przekazania wysp.



Orzeczenie sądu poprzedza wizytę księcia Muhammada ibn Salmana as-Sauda, który w niedzielę udaje się na dwa dni do Egiptu. Jest to pierwsza podróż zagraniczna następcy tronu Arabii Saudyjskiej.

Umowa

Umowę o retrocesji - czyli zwrocie poprzedniemu właścicielowi, w tym wypadku Arabii Saudyjskiej - wysp zatwierdził egipski rząd podczas wizyty w Kairze saudyjskiego króla Salmana w 2016 roku. Decyzja ta doprowadziła do największych demonstracji w trakcie prezydentury Abd el-Fataha es-Sisiego. Zdaniem wielu obywateli, polityków i działaczy była ona niezgodna z konstytucją.



W czerwcu 2017 roku zgodę na przekazanie wysp Arabii Saudyjskiej wyraził egipski parlament, a prezydent Sisi ratyfikował umowę. Na wniosek rządu Sąd Konstytucyjny rozpoczął postępowanie mające na celu wskazanie, orzecznictwo którego z sądów jest wiążące i czy nie zostały naruszone prerogatywy władzy legislacyjnej i wykonawczej.



Sisi i jego stronnicy twierdzą, że wyspy Tiran i Sanafir zostały jedynie przekazane pod zarząd Egiptowi w latach 50. XX wieku oraz że to rząd i parlament mają prawo zawierać umowy międzynarodowe. Przeciwnicy umowy łączą przekazanie wysp z finansowym wsparciem ze strony Arabii Saudyjskiej dla Sisiego, zarzucając mu sprzedaż terytorium kraju. Twierdzą, że egipska suwerenność rozciąga się na wyspy od 1906 roku, kiedy to Arabia Saudyjska nawet nie istniała.

Wysepki

Wysepki położone w strategicznej zatoce Akaba u wybrzeży półwyspu Synaj zostały oddane w użytkowanie Egiptowi, aby umożliwić stałą obecność sił międzynarodowych strzegących pokoju pomiędzy Izraelem i Egiptem. Tiran (o powierzchni 80 km kwadratowych) znajduje się w największym przewężeniu cieśniny stanowiącej ważne połączenie dla portów jordańskich oraz izraelskich. Wyspa zajmowana jest wyłącznie przez amerykańskich oraz egipskich żołnierzy. Wstęp na Tiran oraz wyspę Sanafir (o powierzchni 32 km kwadratowych) jest zabroniony.



Rijad i Kair współpracują w wielu kwestiach regionalnych. Wspólnie toczą wojnę w Jemenie i uczestniczą w blokadzie Kataru w celu zmniejszenia wpływów Iranu, głównego rywala Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie.