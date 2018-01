Chciał zmierzyć się z Sisim. Ostatni opozycjonista rezygnuje





Ostatni z kandydatów opozycji do fotela prezydenckiego w Egipcie Chaled Ali oświadczył, że wstrzymuje swą kampanię i wycofuje się z wyścigu wyborczego. Tłumaczył, że warunki w kraju nie umożliwiają uczciwej rywalizacji.

- Po serii spotkań i konsultacji z działaczami i wspierającymi mnie partiami podjęliśmy decyzję o nieuczestniczeniu w wyborach prezydenckich. Nie złożę dokumentów w sprawie rejestracji kandydatury - oświadczył w środę prawnik, specjalista od praw człowieka, na konferencji prasowej w Kairze.

"Komisja Wyborcza dopuściła się wielu naruszeń"

Wybory prezydenckie w Egipcie pod koniec marca Wybory... czytaj dalej » O swej decyzji Chaled Ali powiadomił dzień po zatrzymaniu przez władze egipskie byłego szefa sztabu sił zbrojnych generała Samiego Anana - ostatniego z liczących się potencjalnych rywali ubiegającego się o reelekcję prezydenta Abd el-Fataha es-Sisiego.

- Komisja Wyborcza przejawiła upór i dopuściła się wielu naruszeń [prawa] wobec innego kandydata - oświadczył Chaled Ali, nawiązując do Anana, który we wtorek zakończył kampanię, gdy armia oskarżyła go o złamanie przepisów wojskowych. Poszło o to, że Anan ubiegał się o urząd prezydenta bez zgody armii.

Reuters pisze, że kandydaci, którzy chcieli rywalizować z Sisim, opisują radykalne zabiegi - ataki mediów czy zastraszanie zwolenników - w celu utrącenia ich kampanii, zanim je jeszcze rozpoczęli.

Zagorzały bojownik z korupcją

Pence w Kairze: USA popierają dwupaństwowe rozwiązanie dla Izraela i Palestyny Wiceprezydent... czytaj dalej » Z walki o fotel prezydencki zrezygnował w ubiegłym tygodniu także były deputowany Mohammed Anwar Sadat, tłumacząc to między innymi obawami o bezpieczeństwo swoich zwolenników. Jest on spokrewniony z byłym prezydentem Egiptu (w latach 1970-1981) Anwarem Sadatem, który zginął w zamachu w 1981 roku.

Chaled Ali był pierwszą osobą, która ogłosiła (zrobił to w listopadzie ubiegłego roku), że zmierzy się z Sisim. Jednocześnie podkreślał, że "nie ma złudzeń co do uczciwości rywala".

45-letni niezależny adwokat był najmłodszym pretendentem do fotela prezydenckiego w wyborach w roku 2012, w wyniku których do władzy doszedł kandydat islamistycznego ugrupowania Bractwo Muzułmańskie Mohammed Mursi, odsunięty później od władzy przez wojsko na fali społecznych protestów.

Chaled Ali jest znany w Egipcie jako zagorzały bojownik z korupcją. Przez wiele lat bronił niezależnych związków zawodowych i praw pracowników. Był też jednym z przywódców akcji protestu przeciwko przekazaniu Arabii Saudyjskiej dwóch wysp na Morzu Czerwonym.

Wybory pod koniec marca

Potencjalni pretendenci do walki o fotel prezydenta Egiptu na zarejestrowanie się mają czas do 29 stycznia.

Wybory prezydenckie odbędą się w dniach 26-28 marca. Ewentualna druga tura będzie przeprowadzona 24-26 kwietnia, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska 50 procent głosów w pierwszej turze. Będą to trzecie wybory szefa państwa od czasu rewolucji z 2011 roku, w wyniku której obalony został wieloletni przywódca Hosni Mubarak.

Obecny prezydent, który ubiega się o reelekcję, zwyciężył w wyborach w 2014 roku, zdobywając ponad 96 procent głosów. Od tego czasu władze egipskie stosują represje na szeroką skalę wobec swych przeciwników.