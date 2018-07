Dżihadyści twierdzą, że zaatakowali turystów. Opublikowali wideo





Tak zwane Państwo Islamskie (IS) próbuje przekonać o swojej odpowiedzialności za atak w Tadżykistanie, gdzie zabito czterech zachodnich turystów. We wtorek IS udostępniło wideo, które jakoby przedstawia napastników przysięgających wierność dżihadystycznej organizacji.

Wtorkowe zapewnienia IS przeczą oświadczeniu władz Tadżykistanu, które o zamach oskarżyły zdelegalizowaną w tym kraju od trzech lat Partię Islamskiego Odrodzenia Tadżykistanu (PIOT).

Przebywający na uchodźstwie liderzy tego ugrupowania zaprzeczyli wszelkim związkom z atakiem. Oświadczyli, że władze wykorzystują incydent do własnych celów politycznych. Czterech zachodnich turystów zabitych w Tadżykistanie Nieznany sprawca... czytaj dalej »

Dżihadyści przyznają się do zamachu

Tak zwane Państwo Islamskie udostępniła wideo, które przedstawia pięciu mężczyzn przysięgających lojalność przywódcy IS Abu Bakrowi al-Bagdadiemu. Mężczyźni, którzy mówią po rosyjsku, siedzą pod czarną flagą IS i zwracają się do siebie nawzajem używając arabskich imion - pisze Reuters.

Agencja zaznacza, że niektórzy z nich są podobni do podejrzanych, których fotografie zostały opublikowane przez MSW Tadżykistanu.



Źródło: Reuters IS pokazało wideo z domniemanymi sprawcami ataku na turystów w Tadżykistanie

Zachodni turyści zabici

Czterech zachodnich rowerzystów: z USA, Szwajcarii i Holandii zginęło w niedzielę, a troje turystów z Francji, Szwajcarii i Holandii zostało rannych, kiedy na wiejskiej drodze wjechał w nich samochód. Jak podali tadżycki minister spraw wewnętrznych i przedstawiciel ambasady USA, kierowca i pasażerowie wyszli potem z auta i zadawali ofiarom ciosy nożem.

Do zdarzenia doszło w okolicy miasta Dangara, ok. 100 km na południe od Duszanbe. Był to pierwszy znany atak tego rodzaju na zachodnich turystów w Tadżykistanie.

Turyści zginęli w miejscowości Dangara

Tadżyckie siły bezpieczeństwa zabiły czterech napastników i zatrzymały jednego. Według wtorkowego komunikatu MSW w związku z incydentem zatrzymano cztery kolejne osoby.

Tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do ataku już w poniedziałek, lecz nie przedstawiło żadnych dowodów.