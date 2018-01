Co najmniej 41 ofiar, kilkadziesiąt osób rannych. Pożar szpitala w Korei Południowej





Foto: EPA/KIM GU-YEON/KYONGNAMDOMIN ILBO | Video: Reuters TV Pożar rozpoczął się około godziny 7.30 czasu miejscowego na zapleczu pogotowia

41 osób zginęło, a co najmniej 77 zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w szpitalu w mieście Miryang w Korei Południowej, ok. 300 km na południowy wschód od Seulu. Przedstawiciele straży pożarnej poinformowali, iż liczba ofiar najprawdopodobniej wzrośnie. Przyczyny pożaru dotąd nie są znane - poinformował w piątek Reuters.

Według agencji Yonhap pożar ten jest najtragiczniejszym w skutkach w ciągu ostatniej dekady. To kolejna taka tragedia w Korei Południowej. W ubiegłym miesiącu spłonęło centrum fitness, zginęło 29 osób.

Prezydent Korei Południowej - Mun Dze In zwołał nadzwyczajne spotkanie z doradcami i wezwał rząd do podjęcia "wszelkich niezbędnych środków", aby pomóc osobom, które przeżyły.

Ewakuacja 200 pacjentów

Pożar rozpoczął się około godziny 7.30 czasu miejscowego (23.30 w czwartek czasu polskiego) na tyłach izby przyjęć na pierwszym piętrze szpitala Sejong.

- Został w większości zagaszony po kilku godzinach akcji - powiedział Czi Man Wu, komendant straży pożarnej miasta Miryang.

Według wstępnych danych w wyniku pożaru 41 osób zginęło, a co najmniej 77 jest rannych. Stan 8 osób określany jest jako krytyczny. Strażacy ewakuowali około 200 pacjentów z głównego budynku i domu opieki znajdującego się bezpośrednio za szpitalem.