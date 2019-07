"Dopóki będziemy pamiętać". Prezydent Trump podziękował Amerykanom





Tak długo jak pozostaniemy wierni naszym ideałom, tak długo jak będziemy pamiętać o naszej wspaniałej historii, jak nie przestaniemy walczyć o lepszą przyszłość, nie będzie niczego, czego Ameryka nie byłaby w stanie zrobić - mówił Donald Trump w trakcie czwartkowych obchodów Dnia Niepodległości w Waszyngtonie. Jego wystąpienie przerwały pokazy lotnicze oraz pieśni w wykonaniu zespołów wojskowych.

- Celebrujemy historię naszych ludzi, bohaterów, którzy z dumą bronią naszej flagi - dzielnych mężczyzn i kobiet ze Stanów Zjednoczonych. (...) Jesteśmy częścią jednej z najwspanialszych historii kiedykolwiek opowiedzianych, historii Ameryki - podkreślił Trump w trakcie obchodów nazwanych "Salutem dla Ameryki".

Przemawiając w strugach deszczu przy Pomniku Lincolna przywódca USA mówił w czwartkowe popołudnie przede wszystkim o patriotyzmie. Jego wystąpienie miało na ogół apolityczny charakter. Gospodarz Białego Domu wskazywał na wyjątkowość Ameryki.

Przemówienie Trumpa było przerywane pokazami lotniczymi. Nad uczestnikami uroczystości przelatywały m.in. Super Hornet F-18, F-35C, helikoptery Apache, bombowiec B-2 oraz myśliwce F-22.

Źródło: EPA/AL DRAGO Pokaz lotniczy z okazji Dnia Niepodległości USA

Wiele odniesień do historii USA

Prezydent nawiązywał do uchwalonej 4 lipca 1776 roku Deklaracji Niepodległości i jednego z jej współautorów Thomasa Jeffersona.

Czołgi w Waszyngtonie. Amerykański Dzień Niepodległości w zmienionej formule Pokaz czołgów M1... czytaj dalej » - Wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi, zostali wyposażeni przez Stwórcę we wrodzone i niepodważalne prawa, do których należą prawo do życia, prawo do wolności i dążenie do szczęścia - przypominał.



Wystąpienie Trumpa nasycone było odniesieniami do odległej i bliższej historii Stanów Zjednoczonych. Prezydent zwracał szczególną uwagę na bohaterskość amerykańskich żołnierzy. Aby to podkreślić poprosił, aby towarzyszyli mu na scenie pełniący obowiązki sekretarz obrony Mark Esper oraz przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych - pierwszy żołnierz USA - generał Joseph Dunford.

Trump mówił o udziale Amerykanów w II wojnie światowej, wspominał wojny w Korei i Wietnamie, a także ostatnie starcia z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim. Wskazując na potęgę militarną, wyszczególnił rodzaje nowoczesnych amerykańskich sił zbrojnych, armii, lotnictwa, marynarki, straży przybrzeżnej, Marines oraz zapowiadane siły kosmiczne.

- Nic nie jest w stanie zastąpić zwycięstwa. Mamy najwspanialszych żołnierzy na świecie - przekonywał Trump. Zaznaczył, że podobnie jak 243 lata temu, także obecnie amerykańska wolność i jej przyszłość spoczywa na barkach mężczyzn i kobiet, którzy chcą ją bronić.

Źródło: EPA/AL DRAGO Para prezydencka i goście oglądają pokaz lotniczy

Trump: wkrótce zatkniemy amerykańską flagę na Marsie

Zwracając się do zgromadzonych, prezydent przywołał postać George'a Washingtona i innych rewolucjonistów, którzy pokonali Brytyjczyków ponad dwa stulecia temu. Wskazał na osiągnięcia w sferze stanowienia demokracji: zniesienie niewolnictwa, przyznanie praw wyborczych kobietom i walkę z rasizmem, której symbolem jest - jak podkreślił Trump - działalność lidera ruchu praw obywatelskich, Martina Luthera Kinga Jr.

Poświęcił uwagę też sukcesom naukowym, wynalazkom Thomasa Alvy Edisona, Alexandra Grahama Bella, braci Wright oraz działalności założycielki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża Clary Barton. Wskazywał na rozwój nowoczesnych technologii. Przypominał o eksploracji kosmosu i zatknięciu amerykańskiej flagi na Księżycu. Zapowiedział też, że niedługo amerykańska flaga zostanie zatknięta też na Marsie.

Prezydent nie przeoczył też zdobyczy cywilizacyjnych i sukcesów w dziedzinie kultury wymieniając - jako przykłady amerykańskiego wkładu w historię: jazz, musical, Rythm & Blues, krajowe filmy i literaturę.

Źródło: EPA/AL DRAGO / POOL Para prezydencka USA na obchodach w Waszyngtonie

"Tak długo jak będziemy walczyć o lepszą przyszłość, nie będzie niczego, czego Ameryka nie mogłaby dokonać"

Trump zapewniał o dzisiejszej świetności Ameryki. Argumentował, że naród jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.



- Tak długo, jak pozostaniemy wierni naszej sprawie, dopóki będziemy pamiętać o naszej wspaniałej historii i tak długo jak nie zaprzestaniemy walki o lepszą przyszłość, nie będzie niczego, czego Ameryka nie mogłaby dokonać - zapewniał Trump podczas Salutu dla Ameryki.

Źródło: Twitter @WhiteHouse Tłum w Waszyngtonie w Dzień Niepodległości