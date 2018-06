"Śmierć Izraelowi!, "Śmierć Ameryce!" na Bliskim Wschodzie

Z okazji Dnia Jerozolimy setki tysięcy Irańczyków demonstrują w głównych miastach pod hasłem: "Śmierć Izraelowi!". Solidarność z Palestyńczykami demonstrują też iraccy szyici. W Strefie Gazy Palestyńczycy gromadzą się wzdłuż granicy z Izraelem.

- Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz Izrael chcą pogrążyć Iran, ale nie wiedzą, że postępując w ten sposób narażają własne bezpieczeństwo - ostrzegał w przemówieniu wygłoszonym z okazji ustanowionego w 1979 roku Dnia Jerozolimy (Dnia Al-Kuds) przewodniczący irańskiego parlamentu Ali Laridżani.



Na wiecu pod hasłem "Jerozolima jest odwieczną stolicą Palestyny" manifestanci w centrum Teheranu reagowali na przemówienie okrzykami: "Śmierć Izraelowi!, "Śmierć Ameryce!".

"Trio Arabia Saudyjska, Izrael i Ameryka chce zmienić region w chaotyczną scenę" Bezpieczeństwo na... czytaj dalej » W Iraku tysiące członków popieranych przez Iran szyickich milicji przemaszerowało w mundurach ulicami stolicy, Bagdadu. Uczestnicy marszu podpalili izraelską flagę i nieśli podobizny irańskich ajatollahów Ruhollaha Chomeiniego i Alego Chameneia.



W Strefie Gazy tłumy Palestyńczyków gromadziły się od rana w pięciu punktach wzdłuż granicy z Izraelem, aby wziąć udział w zapowiadanych od wielu dni marszach protestacyjnych zorganizowanych przez "Komitet Wielkiego Marszu Powrotu do Jerozolimy jako odwiecznej stolicy palestyńskiej".



Jest to kolejny, jedenasty piątek protestów; podczas dotychczasowych piątkowych demonstracji u granicy Izraela zginęło wskutek ostrzału prowadzonego przez izraelskie wojsko ponad 120 ich uczestników, a 3 800 zostało rannych.

Niespokojna tradycja

USA zawetowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Palestyńczyków USA zawetowały w... czytaj dalej » Już we wczesnych godzinach popołudniowych palestyńscy demonstranci, podobnie jak podczas poprzednich zgromadzeń u granicy z Izraelem, podpalali w pobliżu granicy opony samochodowe i posyłali płonące latawce.



Przedstawiciele różnych organizacji palestyńskich wzywają przez megafony ludność do masowego udziału w proteście. W strefie przygranicznej z każdą godziną rośnie napięcie. Izraelska służba medyczna sygnalizuje, że od izraelskiego ostrzału rannych zostało dotąd dziesięciu demonstrantów.



Lider polityczny islamistycznego ruchu Hamas Ismail Hanije wezwał w piątek w południe ludność Strefy Gazy do masowego udziału w protestach. Swe wystąpienie zakończył okrzykiem: - Obalimy mury otaczające Gazę!



Władze izraelskie oświadczyły, że pozwalają Palestyńczykom na pokojowe demonstracje, ale nie będą tolerowały prób wtargnięcia na terytorium Izraela.

Źródło: PAP Izrael i Palestyńczycy