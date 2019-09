Odnaleźli starożytne butelki do mleka. Replikę przetestowali na niemowlęciu

Badając w Bawarii groby dzieci sprzed ponad trzech tysięcy lat, archeolodzy natrafili na trzy gliniane naczynia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z prehistorycznymi butelkami na mleko. Naukowcy stworzyli ich replikę i przetestowali na niemowlęciu. - Najbardziej zaskoczyło nas, jak bardzo mu się to spodobało - stwierdziła jedna z badaczek.

Pochodzenie dwóch badanych grobów z epoki żelaza archeolodzy datują na lata 800 i 450 przed naszą erą. Trzeci, z epoki brązu, sięga nawet 1200. roku p.n.e., a więc ma około 3200 lat.

W miejscach pochówku, obok szczątków dzieci w wieku między niemowlęctwem a 6. rokiem życia, naukowcy znaleźli gliniane naczynia. Miały długie, wąskie lejki, część z nich została wyrzeźbiona w kształcie zwierząt.

Starożytne buteleczki na mleko

Dekapitacja krzyżowca w Dublinie. Skradziono głowę 800-letniej mumii Z kościoła St.... czytaj dalej » Już od jakiegoś czasu podejrzewano, że mogły one służyć do karmienia niemowląt lub osób chorych. Pierwszy raz jednak, dzięki dokładnej analizie chemicznej i izotopowej trzech z wspomnianych naczyń, badacze wykryli w nich śladowe ilości mleka zwierzęcego - najprawdopodobniej pochodzącego od bydła, kóz lub owiec - oraz mleka z piersi kobiety. To dowód na to, że starożytne naczynia były używane jako butelki do karmienia dzieci podczas procesu ich odstawiania od piersi.

- Te bardzo małe, sugestywne naczynia dostarczają nam cennych informacji o tym, jak i jakie dzieci były karmione tysiące lat temu - wyjaśniła Julie Dunne z Uniwersytetu w Bristolu. - Podobne naczynia, choć rzadko, pojawiają się także w innych prehistorycznych kulturach na całym świecie (między innymi w Rzymie i starożytnej Grecji). Bardzo chciałabym przeprowadzić szersze geograficzne badania i ustalić, czy służyły one do tego samego celu - dodała.

Test na niemowlęciu

Naukowcy postanowili odtworzyć starożytne buteleczki, by przetestować je na niemowlęciu. Poprosili o pomoc profesjonalnego garncarza, który wykonał dla nich replikę naczyń. Następnie nakarmili z niej rocznego synka jednej z badaczek.



- Najbardziej zaskoczyło nas, jak bardzo mu się to spodobało - stwierdziła Dunne. - Trzymanie go (naczynia - red.) w dłoniach wydawało się dla niego bardzo w intuicyjne, potem podniósł go do ust i zaczął ssać. Wlaliśmy do środka sok jabłkowy, jego ulubiony - opowiadała badaczka.

Jej zdaniem to interesujące, że chociaż formy butelek znacznie się zmieniały na przestrzeni lat, wydaje się, że od zawsze mają kształt, który idealnie wpasowuje się w dłonie dziecka.

- Myślę, że to pokazuje nam miłość i troskę tych prehistorycznych ludzi o swoje dzieci. To nie tylko buteleczki dla niemowląt, ale jednocześnie jakby zabawki, które z pewnością rozbawiały niemowlaki - dodała Dunne.

Wyniki badania opublikowano w środę w brytyjskim tygodniku "Nature" - jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie.