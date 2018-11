Synowie zamordowanego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego zaapelowali o zwrócenie jego ciała. Chcą godnie pochować swojego ojca.

W rozmowie z amerykańską telewizją CNN Salah i Abdullah Chaszodżdżi podkreślali, że nie mając ciała swojego ojca rodzina nie może wyprawić mu pogrzebu, a żałoba jest przez to jeszcze trudniejsza.

- To nie jest normalna sytuacja, to nie jest w ogóle normalna śmierć. Jedyne, czego teraz chcemy, to pochować go na [cmentarzu - red.] Al-Baqi w Medynie, gdzie leży reszta rodziny - powiedział Salah. - Rozmawiałem na ten temat z saudyjskimi władzami i po prostu mam nadzieję, że to się wkrótce stanie - dodał.



Podkreślił także, że król Salman zapewnił go pod koniec października, iż winni śmierci jego ojca zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. - Chcemy się tylko upewnić, że on [ojciec - red.] spoczywa w pokoju - powiedział Salah. - Wciąż nie wierzę w jego śmierć - przyznał, dodając jednocześnie, że w tej sprawie pojawiło się wiele sprzecznych informacji.

- Stało się coś złego - powiedział Abdullah. - Mam nadzieję, że do czegokolwiek doszło, nie było to bolesne dla mojego ojca. Liczę na to, że nie cierpiał przed śmiercią - podkreślił w rozmowie.

Salah zaprzeczył oskarżeniom o powiązaniach jego ojca z Bractwem Muzułmańskim. Zapytany, jak jego ojciec powinien być zapamiętany, Salah odpowiedział, że jako "powściągliwy człowiek, który dzielił wspólne wartości z innymi ludźmi, a także mężczyzna, który kochał swój kraj i który wierzył w jego potencjał".

- Dżamal nigdy nie był dysydentem. Wierzył w monarchię i w to, że scalała ona kraj. Wierzył w transformację i zmianę, którą przechodzi Arabia Saudyjska - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Syn Chaszodżdżiego: zostałem zapewniony, że wszyscy zaangażowani w zbrodnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

Morderstwo w konsulacie

Od pewnego czasu krytyczny wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżi, współpracujący między innymi z amerykańskim dziennikiem "Washington Post", zaginął 2 października po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule.

Arabia Saudyjska przez długi czas zaprzeczała, że mógł on zostać zabity, jednak po ponad dwóch tygodniach przyznała, że mężczyzna zginął.

Rijad najpierw przekonywał, że było to wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a dopiero po kolejnych kilku dniach potwierdził, iż Chaszodżdżi został zabity umyślnie.

Tureckie władze prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Chaszodżdżiego, który - jak oświadczyła w ostatnich dniach prokuratura w Stambule - został "zgodnie z wcześniej przygotowanym planem" uduszony zaraz po wejściu do konsulatu.

Doniesienia o tym, że zwłoki saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego zostały rozpuszczone w kwasie, muszą być zweryfikowane w śledztwie - oświadczył w poniedziałek wiceprezydent Turcji Fuat Oktay.

Źródło: Omar Shagaleh/Anadolu Agency/Getty Images Dżamal Chaszodżdżi zginął 2 października w saudyjskim konsulacie w Stambule