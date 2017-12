Wybuch na pogrzebie polityka. 17 osób nie żyje





Co najmniej 17 osób zginęło, a 14 zostało rannych w niedzielę na skutek wybuchu ładunku wybuchowego na pogrzebie lokalnego polityka w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu - poinformował rzecznik władz prowincji Nangarhar.

Według rzecznika eksplodowała bomba umieszczona na motorowerze zaparkowanym w pobliżu cmentarza, gdzie odbywał się pogrzeb byłego szefa lokalnych władz. Wszystkie ofiary śmiertelne to cywile. Bilans zabitych może jeszcze wzrosnąć, bo kilka osób z obrażeniami jest w stanie krytycznym. Zabijane, gwałcone, zmuszane do walki. Dzieci ofiarami "szokującej fali przemocy" Dzieci... czytaj dalej »

Prawdopodobnie zamachowiec samobójca

Inne źródła podają, że w zamachu zginęło od 13 do 15 osób, a około 30 zostało rannych.



Z pierwszych informacji o zajściu wynikało, że atak przeprowadził zamachowiec samobójca.



Na razie nikt nie przyznał się do dokonania zamachu. Jak pisze agencja dpa, swój udział wykluczyli talibowie. Media przypominają jednak, że w tej części Afganistanu działają również bojownicy tak zwanego Państwa Islamskiego (IS), których pozycje są bombardowane przez afgańskie i amerykańskie siły.



Zaledwie kilka dni wcześniej IS przyznało się do samobójczego zamachu bombowego, w którym w czwartek w stolicy Afganistanu Kabulu zginęło co najmniej 40 osób, a 30 zostało rannych. Celem była redakcja agencji prasowej Afghan Voice i sąsiednie szyickie centrum kultury.