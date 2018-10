Piloci chcieli zawrócić, samolot runął do morza. Na pokładzie 189 osób

Samolot pasażerski indonezyjskich linii Lion Air runął do morza kilkanaście minut po starcie z lotniska w Dżakarcie - podały w poniedziałek indonezyjskie służby ratunkowe. Lokalne władze poinformowały, że na pokładzie było 189 osób. Według ratowników szansa, że ktoś przeżył katastrofę, jest znikoma.

Boeing 737 MAX 8 ze 189 pasażerami i członkami załogi na pokładzie w poniedziałek leciał do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka, w pobliżu Sumatry.

Piloci chcieli zawrócić

Około 13 minut po starcie z lotniska w Dżakarcie maszyna znikła z ekranów radarów. Utracono także kontakt radiowy z załogą samolotu.

Chwilę wcześniej piloci zwrócili się o zgodę na powrót na lotnisko. - Wieża [kontroli lotów - przyp. red.] zezwoliła na to, ale wówczas utracono kontakt - podkreślił Yohanes Sirait, szef indonezyjskiej Narodowej Agencji Poszukiwań i Ratownictwa.

- Samolot wykonał kilka odchyleń od kursu, prawdopodobnie ze względu na pogodę, ale te ruchy maszyny nie są do końca jasne - komentował w CNN Geoffrey Thomas, pilot i ekspert lotnictwa. Pogoda w chwili zdarzenia była dobra.

Thomas podkreślił, że był to nowy samolot. - Naprawdę nowoczesny samolot, a linie lotnicze Lion Air miały w ostatnich latach bardzo dobre notowania pod względem bezpieczeństwa - zaznaczył.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Służby ratunkowe dotarły na miejsce katastrofy samolotu

Przebieg lotu boeinga odtworzyła na podstawie informacji z portalu FlightRadar24 agencja Reutera. Nowoczesna maszyna na bieżąco przekazywała więcej informacji na swój temat niż większość innych samolotów.

Przebieg lotu boeinga odtworzyła na podstawie informacji z portalu FlightRadar24 agencja Reutera. Nowoczesna maszyna na bieżąco przekazywała więcej informacji na swój temat niż większość innych samolotów.

Reuters twierdzi, że pierwszy sygnał, że coś może być nie tak, pojawił się już dwie minuty po starcie, gdy boeing osiągnął wysokość 610 metrów. Wówczas przestał się wznosić, zniżył lot o ponad 150 metrów i skręcił w lewo nim ponownie zaczął się wznosić do wysokości 1524 metrów. Na tej wysokości maszyna przebyła większość dalszego lotu.

W ostatnich momentach maszyna, według Reutera, zaczęła przyspieszać, osiągając prędkość około 640 kilometrów na godzinę. Kontakt utracono, kiedy znajdowała się na na wysokości 1113 metrów. Nastąpiło to około 15 kilometrów na północ od indonezyjskiego wybrzeża.

Nagrania z miejsca katastrofy

Służby ratunkowe i poszukiwawcze szybko dotarły na miejsce katastrofy samolotu, którego wrak spoczywa na głębokości około 35 metrów.

Pojawiły się już pierwsze nagrania z miejsca, gdzie maszyna miała uderzyć w wodę. Na powierzchni unosi się tam duża tłusta plama, najprawdopodobniej paliwa lotniczego. - Znaleźliśmy już kamizelki ratunkowe, telefony komórkowe, książki i fragmenty maszyny - informował Sirait.

Linie lotnicze Lion Air wydały krótkie oświadczenie, w którym stwierdzono, że samolot "nadawał się do lotu", używany był od sierpnia, a kapitan i drugi pilot zgromadzili łącznie 11 tys. godzin lotu.

Z kolei producent samolotu, firma Boeing, poinformowała, że wie o doniesieniach na temat katastrofy i "uważnie monitoruje" sytuację.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "To pierwszy tak poważny wypadek z udziałem tego modelu samolotu"

Nowoczesna maszyna

Lion Air to tanie indonezyjskie linie lotnicze założone w 1999 roku. Przewoźnik dysponuje nowoczesnymi maszynami Boeinga i Airbusa. Samoloty tej linii obsługują głównie połączenia krajowe.

To pierwsza katastrofa dobrze sprzedającego się Boeinga 737 MAX, zmodernizowanej i bardziej oszczędnej wersji jednego z najpopularniejszych samolotów tej firmy.

Lion Air w kwietniu poinformował o zamówieniu 50 maszyn tego typu.

Oglądaj Wideo: Reuters TV (Materiał bez dźwięku) Boeing 737 MAX 8 zniknął z ekranów radarów