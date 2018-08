Znany dyrygent miał molestować śpiewaczki i koleżanki z orkiestry. Został zwolniony

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

02.11.2017 | Fala doniesień o molestowaniach. "Dopiero teraz...

- Oby się nie skończyło tylko na manifestacjach i rozmowach, które mogą edukować, ale realnie nic nie zmienią - tak psycholog Maria Rotkiel odniosła się do lawiny ujawniania przypadków molestowania kobiet na całym świecie. Gość "Fakty z Zagranicy" TVN24 BiS podkreśliła, jak wielkim wyzwaniem dla ofiar dwuznacznych propozycji i przemocy jest przyznanie się do tego faktu. - Dopiero teraz kobiety zaczynają mieć możliwość mówić otwarcie, bo nie są osamotnione - wskazała Rotkiel. Jej zdaniem potrzebne jest sformalizowanie międzynarodowego ruchu, który doprowadzi do realnej poprawy sytuacji kobiet.

»