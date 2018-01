W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla BBC, dyrektor CIA Mike Pompeo powiedział, że reżim w Pjongjangu "za kilka miesięcy" może być zdolny do dokonania uderzenia na Stany Zjednoczone.

Pompeo użył określenia "handful of months", co może sugerować, że ogranicza tym samym do pięciu miesięcy czas, w jakim jego zdaniem Korea Północna może zrealizować jeden z celów swojego programu atomowego.

Reżim Kim Dzong Una uważający USA za swego największego wroga, od lat powtarza, że jest gotów zniszczyć Amerykę. W 2017 r. dyktator ponownie tym zagroził po serii prób nuklearnych i wystrzeleniu pocisków balistycznych. Pod koniec ubiegłego roku Pjongjang ogłosił też, że jest mocarstwem atomowym.

Szef Pentagonu: opcje militarne gotowe

Wypowiedź dyrektora CIA przyszła trzy dni po powrocie z podróży do Indonezji i Wietnamu szefa Pentagonu Jamesa Mattisa. Poinformował on wtedy, że w przypadku ataku Korei Północnej, USA mają gotowe opcje odpowiedzi militarnej i gdyby ofiarą agresji stała się Korea Południowa, Stany Zjednoczone "walczyłyby z nią ramię w ramię jeszcze tego samego wieczora".



Minister dodał, że opcje odpowiedzi militarnej w ramach obrony Korei Płd. są uaktualniane od wojny koreańskiej z lat 1950-1953. - Istnieją one po to, by dyplomaci mogli przemawiać z pozycji siły, by ich słowa były wysłuchane, ponieważ próba ataku ze strony Korei Północnej spotka się z surową odpowiedzią - powiedział sekretarz obrony USA.



Jednocześnie Mattis podkreślał, że dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Półwyspie Koreańskim jest cały czas najbardziej pożądanym wyjściem. - Jak wiecie, sprawa ta jest cały czas w rękach dyplomatów - dodał.

Pjongjang w listopadzie 2017 roku przeprowadził próbę międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM). Pentagon ocenił wtedy, że testowana rakieta osiągnęła wyższy pułap niż poprzednie, a próba tej broni stanowi zagrożenie dla całego świata. We wrześniu reżim przeprowadził szóstą już i największą z dotychczasowych próbę nuklearną, a w lipcu dwie próby ICBM.